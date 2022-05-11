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لبنان

"أمل": ندين الجريمة الإسرائيلية البشعة التي أودت بحياة البطلة شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
11-05-2022 | 06:23
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صدر المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل البيان التالي:

يدين المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل الجريمة الإسرائيلية البشعة التي أودت بحياة الشهيدة البطلة مراسلة شبكة الجزيرة في الضفة الغربية الزميلة شيرين أبو عاقلة. 
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وإذ نبارك لفلسطين غرستها الجديدة في رياض جنّة المقاومين والأحرار، نتقدم من عائلة الشهيدة، وأسرة قناة الجزيرة والجسم الإعلامي في فلسطين بأحرّ التعازي.

أبو عاقلة القوية الصابرة الصادقة في انتمائها للقضية الفلسطينية والصحافة الوطنية كانت طوال مسيرتها على مسافة قريبة من رصاص الاحتلال. فجر اليوم ارتقت الى مصاف الشهداء برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، لتضيف سلطات الكيان الغاصب الى سجلها القاتم جريمة أخرى لترهيب الصحافيين ومنع الخبر والصورة من كشف إرهابه.

ان المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل، اذ ينعى الشهيدة البطلة، يدعو وسائل الإعلام المحلية والدولية كافة، كما هيئات الدفاع عن حقوق الصحافيين وحقوق الإنسان حول العالم إلى تسجيل أوسع إدانة لهذه الجريمة. كما يدعو إلى السعي لمواجهة آلة الحرب الإسرائيلية بتسليط الضوء أكثر على جرائم هذا العدو واعتداءاته اليومية ونصرة أصحاب الحق الفلسطيني.
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