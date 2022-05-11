اساقفة الروم الكاثوليك: للمشاركة الكثيفة في الانتخابات والتعبير عن الرأي بحريّة وديمقراطيّة

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ترأّس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي اجتماع مجلس أساقفة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركي في الربوة. وتمّ البحث في الشأن الكنسي والوطني العام. وفي ختام الاجتماع صدر البيان التالي:"1- يهنىء المجلس اللبنانيين المقيمين والمغتربين على إنجاز عمليّة اقتراع المغتربين بنجاح وبنسبة عالية، مثنيًا على جهود الذين عملوا على ذلك. ويشدّد المجلس بهذه المناسبة على أهميّة المحافظة على تواصل المغتربين مع أهلهم ومحيطهم في وطنهم الأم.2- يدعو المجتمعون أبناء الوطن إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابيّة للتعبير عن رأيهم بحريّة وديمقراطيّة بعيدًا عن الضغوط السياسية والمالية والاقتصادية، مشدّدين على تحكيم الضمير والنظر إلى مصلحة الوطن العليا قبل الإدلاء باصواتهم. كما يؤكدون ضرورة الحفاظ على الشفافية المطلقة في العمليّة الانتخابيّة والامتناع عن استخدام المال الانتخابي والسياسي للتأثير على الناخبين الخائفين على المصير.3- يرى الآباء أن استمرار معاناة المواطن الاقتصادية والاجتماعية تخطّت كل منطق ودفعت بالوضع إلى حافة الانهيار الذي بات مرتقبًا إذا لم يتدارك المعنيون الكارثة وبالسرعة المطلوبة. وعبّروا عن قلقهم الشديد من سقوط الامن الغذائي بعد ارتفاعات مضطردة باسعار المواد الغذائية والحياتية الضرورية ناهيك عن تعذر المواطن العادي من الحصول على الدواء والاستشفاء وعلى ارتفاع اسعار المحروقات. وكل ذلك في ظل موجة عارمة من البطالة تخطّت النسب المعقولة، حولت المجتمع إلى عاطل عن العمل ينذر بتفاقم الفوضى الامنية لا سمح الله.4- لا بدّ من رفع الصوت مرارا وتكرارا للافراج عن اموال المودعين ، خصوصا في هذا الظرف بالذات حيث تتعاظم الحاجة للقرش الابيض في هذه الايام السوداء .5- يعبّر الآباء عن قلقهم على صحّة قداسة البابا فرنسيس الذي اضطر إلى تأجيل زيارته لبنان متمنّين له الشفاء.6- يعايد المجلس اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بعيد الفطر ويتضرع الى الله تعالى أن يعيده على الجميع لاسيما العالمين العربي والاسلامي في ظروف أفضل".