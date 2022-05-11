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لبنان

المرتضى حضر الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض طهران الدولي للكتاب كضيف شرف

Lebanon 24
11-05-2022 | 06:50
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حضر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى  كضيف شرف في الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والثلاثين برعاية الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ممثلا بوزير الثقافة والارشاد الدكتور محمد مهدي اسماعيلي الذي شكر  في كلمته الوزير المرتضى "تلبية الدعوة لحضوره ومشاركته الافتتاح كضيف شرف.
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كما أعرب الوزير اسماعيلي عن تقديره وخالص شكره وامتنانه  للبنان والوزير المرتضى  وثمن "عاليا الجهود التي بذلت من قبلهما ودعمهما لاقامة الاسبوع الثقافي الايراني في بيروت شهر شباط الفائت.
 
وكان وزير الثقافة تلقى دعوة رسمية من نظيره الايراني للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية المميزة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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