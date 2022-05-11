Advertisement

لبنان

سرقة أسلاك كهربائية في بعلبك تقطع التيار عن حي بكامله

Lebanon 24
11-05-2022 | 07:17
A-
A+
Doc-P-951178-637878752557469121.png
Doc-P-951178-637878752557469121.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سرق مجهولون أسلاك كهربائية من المحول الذي يغذي حي مار جرجس في بعلبك، ما أدى الى إنقطاع التيار الكهربائي عن الحي بشكل كامل.
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
وزير إيراني يتعرض للسرقة!
lebanon 24
12/05/2022 08:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بالإعدام على قاتل محمد شقير في بعلبك عام 2008
lebanon 24
12/05/2022 08:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة لأهالي بلدات قضاء زغرتا احتجاجًا على سرقة أسلاك وأعمدة ومحطات الكهرباء
lebanon 24
12/05/2022 08:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عملية رصد ومتابعة... كمين محكم يوقع بعصابة سرقة!
lebanon 24
12/05/2022 08:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-05-12
01:37 | 2022-05-12
01:30 | 2022-05-12
01:15 | 2022-05-12
01:00 | 2022-05-12
00:43 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website