اصابتان بطعن بالسكين واطلاق نار.. هذا ما حصل فجراً في أحد النوادي الليلة

وقع فجر اليوم اشكال في بلدة المجيدل - قضاء جزين، في ناد ليلي بين م. غ. وا. غ. يرافقهما شخص مجهول الهوية من جهة و م.ع. وع.ن وع. م. من جهة اخرى، حيث اقدم احدهم على طعن ع. م. بالسكين مما ادى الى تفاقم الاشكال وتطور الى اطلاق نار من قبل م. و ا. غ. ما ادى الى اصابة م. ع. وع. ن. وتم نقلهما بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى الراعي في صيدا ويتولى مخفر درك صفاريه التحقيق.

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