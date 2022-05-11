المكتب الإعلامي للرئيس بري: شكرا لكل من عبّر عن التزامه تجاه مسيرة التنمية والمقاومة والتحرير

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اًصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في المصيلح بياناً توجه فيه بالشكر الجزيل من كافة الوفود الشعبية والفعاليات البلدية والإختيارية والثقافية والإغترابية التي توافدت الى قاعة أدهم خنجر في المصيلح طيلة الأيام والأسابيع الماضية للتأكيد على التزامها ووفائها وعاطفتها النبيلة تجاه مسيرة التنمية والمقاومة والتحرير.وأضاف المكتب والتزاماً بالصمت الإنتخابي الذي نص عليه قانون الإنتخابات يعلن المكتب لأهلنا عن اعتذاره الشديد عن استقبال أية وفود بدون باستثناء المواعيد التي تم تحديدها مسبقاً.