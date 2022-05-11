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لبنان

الابيض: الادوية محفوظة في البرادات ونناشد المعنيين إيجاد حل مستدام لمركز التوزيع

Lebanon 24
11-05-2022 | 08:35
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 اكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض في بيان، "ان الادوية واللقاحات في مركز الكرنتينا التابع لوزارة الصحة العامة  محفوظة في برادات مستودع الكرنتينا الذي أعيد تأهيله أخيرا والذي يحظى بظروف تبريد فضلى بواسطة الطاقة الشمسية والبطاريات. 
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أما ما توقف عن العمل فهو مركز التوزيع الذي يحتوي على كمية محدودة من الادوية سرعان ما تم نقلها إلى المستودعات المبردة لحفظها. 
وقد اضطرت الوزارة الى وقف العمل في المركز بسبب عدم القدرة على تأمين مادة المازوت. 
ويعمل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض على التواصل مع المسؤولين المعنيين لايجاد حل سريع لهذا الوضع، مشددا على ضرورة ألا يكون حلا موقتا بل مستداما بما يكفل عدم تكرار هذه الأزمة".

 
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