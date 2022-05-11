الحلبي: المدرسة الميزة التفاضلية الوحيدة الباقية بعد انهيار كل القطاعات

جال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، في مدارس إقليم الخروب، في حضور النائب بلال عبد الله وشخصيات.محطة الوزير الحلبي الأولى كانت في مدرسة حارة الناعمة الرسمية، وبعدها انتقل الى بلدة برجا، حيث عقد لقاء مع مديري المدارس الرسمية في برجا في مبنى الثانوية.بعدها انتقل الى بلدة شحيم، حيث عقد لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في الإقليم، في قاعة تجمع المدارس الرسمية في شحيم، في حضور النائب محمد الحجار ورئيس بلدية شحيم احمد فواز .

و تحدث الوزير الحلبي، فقال:" ان إقليم الخروب هو خزان الرجال، لأنه خزان النساء، وبصورة خاصة أن الإقليم معروف انه يضم عددا كبيرا من القضاة والضباط في كل الاسلاك العسكرية والعديد من المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والكثير من الكفاءات".وقال: "المدرسة والتربية والتعليم في لبنان تكاد تكون الميزة التفاضلية الوحيدة الباقية بعد انهيار جميع القطاعات في لبنان. ليس هدفنا من وراء مسؤوليتنا في وزارة التربية إلا تعزيز القطاع التربوي في لبنان".وقال :"اما في ما خص الهيئات التعليمية والعاملين، فالمعروف أن المدارس تلقت في صناديقها أموالا، ولكن هناك مشكلة في السحب، وتوزعت الحوافز، وهناك مدارس لم تصلها، اما المساعدة التي أقريتها 180 دولارا، تكاد تكون كاملة باستثناء عدد يسير لاخطاء تقنية تمت معالجتها، كما أن كميات من الكتب تم توزيعها ولكن التأخير حصل من قبل اليونيسيف في توزيعهم".أضاف: "لقد أخذت نقابات معلمي الابتدائي والمهني والثانوي لزيارة وزير المالية، حتى لا يفسر، أن وزير التربية لا يلاحق هذه القضايا، وقد وعدنا أنه في الأيام العشر الأوائل من شهر أيار ستصرف المنحة، وحتى اليوم لم يحصل شيء، ولكننا في مجلس الوزراء سنثير هذا الامر، لأنه لا يمكننا ترك العاملين في القطاع العام يعانون" .