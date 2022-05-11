20
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحلبي: المدرسة الميزة التفاضلية الوحيدة الباقية بعد انهيار كل القطاعات
Lebanon 24
11-05-2022
|
09:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، في مدارس إقليم الخروب، في حضور النائب بلال عبد الله وشخصيات.
محطة الوزير الحلبي الأولى كانت في مدرسة حارة الناعمة الرسمية، وبعدها انتقل الى بلدة برجا، حيث عقد لقاء مع مديري المدارس الرسمية في برجا في مبنى الثانوية.
Advertisement
بعدها انتقل الى بلدة شحيم، حيث عقد لقاء مع مديري المدارس والثانويات الرسمية في الإقليم، في قاعة تجمع المدارس الرسمية في شحيم، في حضور النائب محمد الحجار ورئيس بلدية شحيم احمد فواز .
و تحدث الوزير الحلبي، فقال:" ان إقليم الخروب هو خزان الرجال، لأنه خزان النساء، وبصورة خاصة أن الإقليم معروف انه يضم عددا كبيرا من القضاة والضباط في كل الاسلاك العسكرية والعديد من المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والكثير من الكفاءات".
وقال: "المدرسة والتربية والتعليم في لبنان تكاد تكون الميزة التفاضلية الوحيدة الباقية بعد انهيار جميع القطاعات في لبنان. ليس هدفنا من وراء مسؤوليتنا في وزارة التربية إلا تعزيز القطاع التربوي في لبنان".
وقال :"اما في ما خص الهيئات التعليمية والعاملين، فالمعروف أن المدارس تلقت في صناديقها أموالا، ولكن هناك مشكلة في السحب، وتوزعت الحوافز، وهناك مدارس لم تصلها، اما المساعدة التي أقريتها 180 دولارا، تكاد تكون كاملة باستثناء عدد يسير لاخطاء تقنية تمت معالجتها، كما أن كميات من الكتب تم توزيعها ولكن التأخير حصل من قبل اليونيسيف في توزيعهم".
أضاف: "لقد أخذت نقابات معلمي الابتدائي والمهني والثانوي لزيارة وزير المالية، حتى لا يفسر، أن وزير التربية لا يلاحق هذه القضايا، وقد وعدنا أنه في الأيام العشر الأوائل من شهر أيار ستصرف المنحة، وحتى اليوم لم يحصل شيء، ولكننا في مجلس الوزراء سنثير هذا الامر، لأنه لا يمكننا ترك العاملين في القطاع العام يعانون" .
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بقميص النوم على السرير.. كارلا حداد حديث المواقع بآخر إطلالة لها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ظهرت بقميص النوم على السرير.. كارلا حداد حديث المواقع بآخر إطلالة لها شاهدوا الفيديو
04:23 | 2022-05-11
11/05/2022 04:23:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بشورت قصير هيفا وهبي تلفت الأنظار في شوارع باريس.. وشاهدوا كيف تأكل المعكرونة! (صور)
Lebanon 24
بشورت قصير هيفا وهبي تلفت الأنظار في شوارع باريس.. وشاهدوا كيف تأكل المعكرونة! (صور)
02:18 | 2022-05-11
11/05/2022 02:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تُفاجئ الجميع بالكشف عن عمرها.. والجمهور: "انتي ما عم تكبري" (صور)
04:31 | 2022-05-11
11/05/2022 04:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)
Lebanon 24
فقدت الكثير من وزنها.. نادين الراسي بإطلالة ساحرة بالأسود والجمهور: "شو عاملة حليانة" (صور)
03:00 | 2022-05-11
11/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بثياب البحر في السعودية.. تعرفوا الى الممثلة اللبنانية روان طحطوح وزوجها (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها بثياب البحر في السعودية.. تعرفوا الى الممثلة اللبنانية روان طحطوح وزوجها (صور)
08:00 | 2022-05-11
11/05/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2022-05-12
مع "التغيير" ولكن "لكل حادثٍ حديث"
01:41 | 2022-05-12
كم يبلغ عدد الموظفين الذي يقترعون اليوم؟
01:37 | 2022-05-12
بسبب الحجوزات المسبقة... هذا ما طلبه اصحاب المطاعم في قضاء جبيل من وزارتي الداخلية والسياحة
01:30 | 2022-05-12
هل سيحصل "المردة" على أصوات "المستقبل"؟
01:15 | 2022-05-12
حزب الله لحلفائه: الدعم بهذه الطريقة
01:00 | 2022-05-12
رئيس الحكومة يحدد معالم المرحلة المقبلة: هذه خارطة الحل
فيديو
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف نوع جديد من الديناصورات! (فيديو)
14:00 | 2022-05-11
12/05/2022 08:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)
Lebanon 24
عروس حاصلة على حزام أسود في "الجودو" تطرح زوجها أرضا في حفل زفافهما! (فيديو)
09:36 | 2022-05-11
12/05/2022 08:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
12/05/2022 08:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact