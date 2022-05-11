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لبنان

رئيس الحكومة: استشهاد شيرين أبو عاقلة يشكل وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
11-05-2022 | 09:11
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حيّا رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي روح الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي إستشهدت اليوم برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عملها الاعلامية في تغطية أحداث مخيم جنين الفلسطيني. 
وقد أجرى الرئيس ميقاتي إتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مقدّما التعزية له وللشعب الفلسطيني باستشهاد واحدة من أكثر الصحافيين شجاعة على مدى سنوات في مواجهة بطش الاحتلال الاسرائيلي وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.
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وقال "إن استشهاد أبو عاقلة يشكل وسام فخرعلى جبين الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الاسرائيلي بكل شجاعة وعزم، كما يشكل وصمة عار للاحتلال المستمر في تعسفه وسلب الفلسطينيين حقوقهم".
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