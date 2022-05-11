استكمال الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات في سرايا النبطية

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أنجزت الاستعدادات والتحضيرات الادارية واللوجستية في محافظة النبطية لمواكبة الاستحقاق الانتخابي الذي سينطلق غدا الخميس في مرحلته الاولى باقتراع الموظفين، ويليها يوم الاحد الانتخابات العامة.وتواكب دوائر سرايا النبطية وضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات بإشراف محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، حيث تم اعداد قلمي اقتراع في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية ليقترع فيها اعتبارا من السابعة من صباح غد الخميس، نحو 1071 موظفا وموظفة.وفي دائرة النبطية يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد وهم ضمن لائحتين هما:- لائحة "الامل والوفاء" وتضم محمد رعد، هاني قبيسي، وناصر جابر- لائحة "معا نحو التغيير" وتضم وسيم غندور، وفيق ريحان وعلي وهبي.وشهدت لائحة ثالثة "صون الجنوب" انسحاب وعزوف مرشحيها، وكان فيها مرشح واحد عن النبطية أعلن عزوفه منذ يومين.وسجل ترشح سيدة واحدة هي نعمت بدر الدين ولكن لم يكن بالامكان الاستمرار بترشحها لانها لم تكن ضمن لائحة كما يفرض القانون الانتخابي، وبذلك يسجل غياب العنصر النسائي عن خوض الانتخابات في النبطية ضمن اي لائحة.ويبلغ عدد الناخبين في قضاء النبطية 159448 ناخبا وناخبة في 39 بلدة و3 قرى فيها مختارين، يشكل ناخبو الطائفة الشيعية النسبة الاكبر منهم حيث يبلغ عددهم:- شيعة 152908 ناخبا وناخبة اي بنسبة 95،9 %- موارنة 4244 ناخبا وناخبة اي بنسبة 2،66 %- روم كاثوليك 1134 ناخبا وناخبة اي بنسبة 0،71 %- سنة 1065 ناخبا وناخبة اي بنسبة 0،67 %- روم ارثوذكس 71 ناخبا وناخبة اي بنسبة 0،04 %- دروز 12 ناخبا وناخبة اي بنسبة 0،01 %- ارمن كاثوليك 11 ناخبا وناخبة اي بنسبة 0،01 %- علويون 3 ناخبين اي بنسبة 0،00 %وبذلك يكون التوزيع الطائفي للناخبين في دائرة النبطية كالتالي:- مسلمون 153، 988 ناخبا وناخبة اي بنسبة 96،58- مسيحيون 5460 ناخبا وناخبة اي بنسبة 3،42 %ويكون التوزيع حسب الجنس كالتالي:- ذكور 79،368 اي بنسبة 49،78 %- اناث 80,080 اي بنسبة 50،22 %وستتولى وحدات من الجيش اللبناني فرض اجراءات امنية لضمان سلامة الانتخابات في محيط مراكز الاقتراع ال254 الموزعة في بلدات وقرى النبطية، والتي سيكون اكبرها في مدينة النبطية التي يبلغ عدد مراكز الاقتراع فيها 37 مركزا، فيما ستتولى عناصر من قوى الامن الداخلي اتخاذ اجراءات لتسهيل عملية الاقتراع داخل المراكز.ومن المنتظر ان تتسلم دوائر سرايا النبطية صناديق الاقتراع يوم الجمعة، وهي ستكون مجهزة تماما بالاوراق واللوائح والقرطاسية بعدما تم اعدادها وتوضيبها في وزارة الداخلية، وسيتم توزيعها اعتبارا من السابعة من صباح السبت المقبل لرؤساء الاقلام ليتوزعوا بها على مراكز الاقتراع في البلدات. وبالنسبة لصندوقي الاقتراع المخصصين للموظفين فقد تم تسليمهما اليوم لرئيسي القلم في ثانوية حسن كامل الصباح في النبطية، حيث سيقترع الموظفون في المرحلة الاولى.وتعكس الاجواء الانتخابية في دائرة النبطية هدوءا ملحوظا، حيث يخوض تحالف حركة "أمل" - "حزب الله" معركة انتخابية في مواجهة لائحة مدعومة من الحزب الشيوعي اللبناني وحركة "الطليعة" و"منظمة العمل الشيوعي" ومجموعات "نجم" و"انتفاضة 17 تشرين".يشار الى أن لائحة "الامل والوفاء" المدعومة من "أمل" و"حزب الله" فازت بكامل اعضائها في انتخابات ال2018 واقترع حينها 82096 ناخبة وناخبة من اصل 147900 ناخبا وناخبة اي بنسبة 55،5 %، وحصل فيها النائب محمد رعد على 43797 صوتا تفضيليا، والنائب هاني قبيسي على 20504 صوتا تفضيليا، فيما حصل النائب ياسين جابر على 7920 صوتا تفضيليا، ويغيب جابر عن هذه الانتخابات بعد 26 عاما في الندوة البرلمانية بعدما أعلن عزوفه عنها، حيث أعلن ترشيح ناصر جابر بديلا عنه.