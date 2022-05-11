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لبنان

نهرا ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال

Lebanon 24
11-05-2022 | 10:15
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ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال، حضره رئيسة محاكم الاستئناف القاضية سنية السبع، قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، ممثل النيابة العامة غسان باسيل ، قائد منطقة الشمال العسكرية بالوكالة العميد المهندس وائل ابو شقرا، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، وشخصيات امنية. 
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في مستهل الاجتماع، شرح المحافظ نهرا للحضور "أهمية انجاز الاستحقاق الانتخابي بنجاح"، عارضا "الاستعدادات الجارية لاتمامها على الصعد كافة اداريا وميدانيا"، مشددا على "ضرورة توفيرة سلامة العملية الانتخابية في جو من الاستقرار الأمني منذ بدء الاقتراع ولغاية اعلان النتائج النهائية"، مؤكدا ان "انجاح العملية الانتخابية يتطلب جهوزا أمنيا كاملة وتنسيقا تاما بين الاجهزة الأمنية والعسكرية".
 
وأطلع المشاركين على "التدابير الادارية التي تتخذها المحافظة لتوزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام ومعاونيهم، وفق آلية دقيقة اتخذتها المحافظة".
 
وأكد أن "التيار الكهربائي سيتم توفيره عبر الاشتراكات الخاصة والمولدات التابعة للمدارس والثانويات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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