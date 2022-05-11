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لبنان
الرئيس دياب: رحم الله شيرين ابو عاقلة وكل الشهداء الذين سقطوا في الطريق لتحرير فلسطين
Lebanon 24
11-05-2022
|
10:05
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أدلى الرئيس الدكتور حسان دياب بالتصريح التالي:
كيف يمكن أن نتفاجأ بوحشية الاحتلال، وأن يقدم على اغتيال صحافية فلسطينية كانت تشرق من فلسطين؟
هذا الاحتلال الذي يقتل كل يوم شيخاً وامرأة وشاباً وفتاة وطفلاً، لا يرتوي بدماء هؤلاء الشهداء.
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هذا الاحتلال الذي يغتال القدس وفلسطين والفلسطينيين.
هذا الاحتلال الغاشم، لا يردعه إلا المقاومون الأبطال الذين يلقنوه دروساً في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.
شيرين أبو عاقلة، مقاومة سقطت شهيدة، ودمها الطاهر سال على الأرض التي أحبت، واحتضنتها فلسطين.
هذا هو الاحتلال.. لن يتغيّر ولن يتوقّف عن القتل.
رحم الله شيرين وكل الشهداء الذين سقطوا في الطريق لتحرير فلسطين
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