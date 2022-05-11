وزارة الخارجية تدين اغتيال أبو عاقلة: لإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الآتي:

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تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة جريمة القتل التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحقّ الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، في منطقة جنين المحتلة أثناء قيامها بعملها، كما والتعدّي على الصحافي علي المسودي، منتج في القناة نفسها، وإصابته بجروح.وتؤكد تمسّك لبنان بمبادئ القانون الدولي، وتعتبر ان هذه الجرائم الإسرائيلية المتكررة إنتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا لحرية الإعلام والصحافة، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في الوصول إلى المعلومات. كما وتدعو لإجراء التحقيقات اللازمة لمحاسبة قوات الاحتلال وإتّخاذ كافة الإجراءات التي تحول دون إستمرار إرتكاب هكذا جرائم.