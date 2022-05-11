كلاس: أقترح نشر صورة أبو عاقلة على كل الفضائيات العربية في وقت متزامن تمجيدا لارتقائها شهيدة على مرتبة البطولة

غرد وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس عبر "تويتر": "الإعلامية شيرين أبو عاقلة اغتيلت لإسكات صوت الحق، و إطفاء صورة الحقيقة. أقترح نشر صورتها على كل المحطات والفضائيات العربية في وقت واحد متزامن، تمجيدا لارتقائها شهيدة على مرتبة البطولة".

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