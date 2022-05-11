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لبنان

إشكال في البسطا الفوقا يتطور إلى إطلاق نار

Lebanon 24
11-05-2022 | 12:00
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وقع إشكال عصر اليوم، في منطقة البسطا الفوقا ببيروت، تطور الى إطلاق نار وإحراق مقهى، وتدخل الجيش على الفور وعمل على ملاحقة مطلقي النار.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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