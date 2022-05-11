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لبنان

قرار للمرتضى بإعفاء اللبنانيين من رسم دخول المواقع الأثرية والمتاحف في هذه الأيام

Lebanon 24
11-05-2022 | 12:04
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أصدر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قرارا قضى ب"موجبه إعفاء الزائرين اللبنانيين من رسم دخول المواقع الأثرية والمتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين بدءا من 18 الجاري لغاية 27 منه، وذلك لمناسبة اليوم العالمي للمتاحف واليوم الوطني للتراث والعيد الثمانين للمتحف الوطني". 
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وأشار إلى أن "ذلك يأتي في إطار مشاركة وزارة الثقافة في إحياء هذه المناسبات لتشجيع المواطنين والتوعية على دور المتاحف في التنمية الاجتماعية والتعرف على تراثهم الثقافي".
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