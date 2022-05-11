فصائل منظمة التحرير الفلسطينية: يمنع مغادرة المخيمات خلال هذه الأيام

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صدر عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية البيان الآتي:"تزامناً مع إجراء الإنتخابات النيابية اللبنانية الذي يصادف يوم الأحد الواقع في ١٥ أيار/٢٠٢٢، وحفاظاً على سلامة وأمن أهلنا في لبنان،، يُمنع منعاً باتّاً على الجميع مغادرة المخيمات، اعتباراً من مساء السبت الموافق ١٤/٠٥/٢٠٢٢ولغاية صباح الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/١٦كما يُمنع الاختلاط والمشاركة في التجمُّعات".