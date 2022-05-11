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لبنان
بعد إصلاحها... شاحنة فرز ونقل للنفايات من الكتيبة الهندية في اليونيفيل إلى بلدية الهبارية
Lebanon 24
11-05-2022
|
14:29
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أقيم اليوم، حفل تدشين اصلاح شاحنة فرز ونقل النفايات ببلدية الهبارية. وسلم قائد الكتيبة الهندية في اليونيفيل العقيد سوجاي كومار الشاحنة لرئيس بلدية الهبارية ايمن شقير بحضور المسؤول عن القسم التاسع في اليونيفيل بالناقورة، المدير القطري لـ "منظمة العمل ضد الجوع"، مسؤولة مكتب الشؤون المدنية في القطاع الشرقي، وأفراد من اليونيفيل واهالي.
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وافاد بيان لليونيفيل انه "تم البحث بهذا المشروع ومتطلباته في العام الماضي لتلبية احتياجات البلدية التي كانت تواجه مشاكل في جمع ونقل النفايات الصلبة من منازل القرية إلى مرفق الفرز. هذا المشروع أيضا هو خطوة صغيرة نحو تحقيق هدف النهوض بسكان الهبارية ومساعدتهم. ويتوافق مشروع إصلاح الشاحنة لنقل النفايات وفرزها مع رؤية اليونيفيل المتمثلة في التقدم نحو تعزيز قدرة البلدية على التعامل مع النفايات الصلبة وتوفير بيئة أنظف لجميع السكان المقيمين في الهبارية".
اضاف البيان: "ان اليونيفيل والكتيبة الهندية متواجدون دائما لأجل اهلنا في جنوب لبنان وانه من دواعي سرورنا وفخرنا ان نكون اليد الممدودة لمساعدة أصدقائنا في لبنان كما من شأن هذا المشروع تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة مع الأهالي وتمتينها أكثر وأكثر، وقد حظي هذا المشروع بتقدير وشكر من المجتمع المحلي".
من جهته، شكر شقير "اليونيفيل والكتيبة الهندية لدعمهم الثابت والدائم للبلدة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والضروري كما ساعد هذا المشروع اليونيفيل في التواصل مع السكان المحليين وسيقطع شوطا في تعزيز الروابط بين اليونيفيل والسكان المحليين".
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