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لبنان

فوز ثان للبنان على العراق 74-52 في سلة غرب آسيا تحت 16 سنة

Lebanon 24
11-05-2022 | 15:15
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حقق منتخب لبنان فوزا ثانيا تواليا في بطولة غرب آسيا للمنتخبات للفئة العمرية تحت ال16 سنة للذكور التي تقام حتى السبت 14 ايار في العاصمة الأردنية عمان بتغلبه على نظيره العراقي 74-52، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم الأربعاء.
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وخطا منتخب الارز خطوة كبيرة نحو التأهل لنهائيات الأمم الآسيوية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة في حزيران المقبل، علما ان نظام البطولة ينص على تأهل المنتخبين اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في بطولة غرب آسيا.
وكان اللبناني راين هاشم افضل مسجل في المباراة ب23 نقطة .
وهذا الفوز الثاني للبنان من مباراتين في البطولة، بعد تخطيه نظيره الأردني 79-56 في اليوم الأول من البطولة الثلاثاء.
ويلتقي منتخبنا ايران عند الساعة الخامسة عصر غد الخميس، ويختتم البطولة الجمعة امام سوريا بالتوقيت نفسه.

لبنان

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