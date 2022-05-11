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لبنان

الخليل: شيرين أبو عاقلة ستبقين حية

Lebanon 24
11-05-2022 | 15:55
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غرد النائب انور الخليل عبر حسابه على "تويتر" معلقا على استشهاد المراسلة شيرين ابو عالقة: "‏شيرين عاقلة شهيدة الحقيقة على الظلم والإجرام الصهيوني... شيرين انت اليوم الخبر على مساحة العالم وستبقين علما يرفرف عشقا لوطن افتديتيه بدمائك الزكية من غدر العدو المحتل. شيرين... ستبقين حيّة في ذاكرة جميع الأحرار في هذا العالم".
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