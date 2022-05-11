وقفة احتجاجية أمام قصر العدل احتجاجاً على اغتيال شيرين أبو عاقلة

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احتجاجاً وتعبيراً عن الإدانة لعملية اغتيال الإعلامية الزميلة "شيرين أبو عقلة"، ينظّم الاعلامييون في طرابلس وقفة احتجاجية أمام قصر العدل بطرابلس عند تمام الساعة العاشرة صباح يوم غد الخميس ١٢/٥/٢٠٢٢.الدعوة موجهة للعاملين في المؤسسات الاعلامية المقروءة، المسموعة والمرئية والالكترونية.