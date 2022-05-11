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لبنان

بهية الحريري غادرت قبل الانتخابات

Lebanon 24
11-05-2022 | 22:35
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كتبت أمال خليل في" الاخبار": غادرت النائبة بهية الحريري إلى أبو ظبي في زيارة خاصة تستمر لأيام، حيث ستتابع من مقر إقامة ابن شقيقها سعد الحريري مجريات الانتخابات النيابية الأحد المقبل. غياب «الست بهية» عن صيدا في مناسبة كهذه سابقة في تاريخها، إذ لم تغب عن الانتخابات النيابية والبلدية في صيدا منذ عام 1992، وكانت طوال 20 عاماً صاحبة كلمة رئيسية في كل الاستحقاقات في المدينة.
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مقربون من الحريري قالوا إنها «فضلت السفر تجنباً للإحراج والتزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري بالاعتكاف السياسي». مع ذلك، يبقى تأثيرها قائماً. بحسب المصادر نفسها، أوصت «الست» من يرغب من مناصريها بالاقتراع بـ«التصويت للمرشحين أسامة سعد ويوسف النقيب...
إلا أن توصيات الحريري لا يمكنها حسم النتيجة في دائرة صيدا - جزين المعقدة بسبب طبيعة التحالفات والخلافات المستجدة. أكثر من يعي ذلك التعقيد، النقيب نفسه الذي ترشح باسم «أجواء» تيار المستقبل ومناصري آل الحريري. إذ يحاول التخفيف من تداعيات تحالفه الانتخابي مع القوات اللبنانية بعقد تفاهمات صيداوية وتبنّي خطاب مذهبي لشد العصب.
إلى ذلك، لم يبرم النقيب تفاهماً حاسماً مع المجنسين من الفلسطينيين والعرب والعشائر، علماً أن معظم هؤلاء كانوا يصوتون للحريري، وأن بعضهم أعلن نيته الاقتراع لسعد أو البزري، لا سيما المحسوبين على حركة فتح.
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