Advertisement

لبنان

التعليم المهني في لبنان مهمش.. والدولة غائبة عن التوجيه

Lebanon 24
11-05-2022 | 23:58
A-
A+
Doc-P-951327-637879311643913382.jpg
Doc-P-951327-637879311643913382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب فؤاد بزي في "الأخبار": قد لا تكون الصورة النمطية المتداولة في لبنان عن التعليم المهني موجودة في أيّ مكان آخر من العالم، إذ يُعتبر كلّ طالب توجه نحو المهنيات في لبنان فاشلاً أكاديمياً، لا يمكنه أن يستكمل المسار المرسوم له من قبل العائلة بأن يكون طبيباً أو مهندساً وبدرجةٍ أقل صيدلانياً أو محامياً. هذه الاختصاصات هي الدليل على ذكاء الطالب ونباهته، أما التوجهات المهنية التطبيقية فهي لمن رسب في المدرسة مرّة تلو الأخرى قبل أن يقتنع المحيطون به بأنّه صاحب توجّه مهني أو ذكاء عملي تطبيقي لا نظري.
Advertisement
 
هذا التصنيف "الاجتماعي" ينعكس على قطاع التعليم المهني، الذي يُعدّ الأكثر عرضة للتهميش عن غيره من القطاعات التعليمية، خصوصاً أنه على ارتباط مباشر بالصناعة والزراعة كما الخدمات، ما يعني أنّه يتعلّق بشكل عضوي بالدورة الإنتاجية في البلاد، وهي مفقودة في لبنان بشكل شبه تام. الجامعات معنيّة كذلك بالإنتاج، ولكن على المستوى الإشرافي الأعلى ولا دخل لها بإعداد الكادر الفنّي الماهر. فهي تقوم بتدريس طلابنا العلوم الأساسية المطلوبة للعمل في الخارج ليتمكّنوا من الهجرة والإنتاج لإرسال أموالهم إلى لبنان، وهنا تبدأ الخسارة مع إفراغ القطاعات المنتجة من رأس مالها البشري.
 
الفوضى، لا يمكن التعبير إلّا بهذه الكلمة عن العلاقة بين سوق العمل والمهنيات التي لم تواكب أي تطوّر تكنولوجي بحسب مدير المركز الإسلامي للتوجيه علي زلزلي، وهو يرى أنّ المهنيات في لبنان «تقوم بإدخال اختصاصات شبيهة بتلك الجامعية ما يُعيدها إلى مربّع التعليم النظري لا العملي. فاختصاص المحاسبة الذي يدرّس في المهنيات يشبه إلى حدّ كبير الاختصاص الجامعي وعليه يكون السؤال: هل يختار أصحاب الشركات خرّيجي المهنيات أم الجامعات؟ بالطبع الخيار سيقع على الجامعيين بسبب سيطرة فكرة تفوّقهم على المهنيين، بالتالي يرى زلزلي أنه على المهنيات التوجه نحو التخصّص في الاختصاصات فنجعل المحاسب مختصاً في نظام محاسبي معيّن، وهذا الأمر يجب أن ينسحب على بقية الاختصاصات. ويُضيف بأن غياب التجديد على مستوى البرامج يزيد من اتساع الهوة بين السوق والمهنية. على سبيل المثال لا يوجد اختصاص كهرباء سيارات يعلّم كيفية التعامل مع التكنولوجيات الحديثة فيها اليوم، بل هناك ما يُعرف منذ عشرات السّنين بميكانيك السّيارات في حين أنّ كلّ المنتجات الحديثة تحتوي على ألواح إلكترونية معقّدة.
بالإضافة لما سبق، يؤكد زلزلي أنّ هناك غياب شبه تام للتوجيه بناءً على ميول الطالب وقدراته، فلا زالت المهنيات بعيدة عن التدريب العملي على الأرض، فيما تتوجّه الأعداد الكبيرة من الطلاب نحو بعض المهنيات الخاصة حيث نسب النجاح عالية جداً بشكل غير مفهوم ما يؤكّد الاستنتاج بأن التسجيل في الاختصاص المهني يخضع للأهواء وليس للحاجات والقدرات.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:29 | 2022-05-12
06:14 | 2022-05-12
06:00 | 2022-05-12
17:06 | 2022-05-12
17:02 | 2022-05-12
16:09 | 2022-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website