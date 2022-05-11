البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تزور حزب الله

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ذكرت "الأخبار" أن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد استقبل، أخيراً، وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان برئاسة جورجي هولفيني. الوفد بحثَ مع رعد التطورات على الساحة الداخلية شارحاً مهمة البعثة التي أتت إلى لبنان "استجابة لطلب رسمي من وزارة الداخلية والبلديات" كما قال رئيسها الذي عرّف عن نفسه بأنه "سياسي هنغاري ونائب في البرلمان الأوروبي".