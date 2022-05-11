النسبة الأعلى من توزّع أصوات المغتربين في المتن والبترون

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كتبت" الاخبار": 142 ألفاً هو عدد المقترعين اللبنانيين في دول الاغتراب من أصل 225 ألفاً و277 ناخباً سجّلوا أسماءهم، أي ما يقارب 63%، توزعوا على مختلف القارات، وتركّزوا في أوروبا التي اقترع فيها 45 ألفاً و441 ناخباً، تليها آسيا (36 ألفاً و738)، وأميركا الشمالية (33 ألفاً و879). النسبة الأكبر من المقترعين (72%) صوّتت في أقلام اقتراع دائرة المتن الشمالي، أي ما يوازي 9 آلاف صوت من أصل 13 ألفاً. وهذا الرقم يتوقع أن يؤثر في النتيجة إذا ما حازته لائحة لديها حاصل وكسور أو أي لائحة تحتاج إلى نصف هذه الأصوات أو عدد معيّن منها لبلوغ الحاصل كلائحة المجموعات الاعتراضية مثلاً. وفي دائرة الشمال الثالثة (البترون والكورة وزغرتا وبشري)، سجلت فيها نسبة الاقتراع الأكبر في البترون (70%)، وهو ما كان متوقعاً نظراً إلى حماوة المعركة في هذه الدائرة وعمل مختلف الأفرقاء السياسيين والمعارضين على إسقاط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبلغ عدد المقترعين نحو 4 آلاف و473 من أصل 6424 معظمهم تركّزوا في أميركا وأوروبا. فيما النسبة الأكبر من المقترعين في بشري وزغرتا أتت من أوستراليا. وبدا لافتاً اقتراع 10 آلاف و509 أشخاص في قضاء الشوف حيث المعركة محتدمة على الحواصل، في ظل مقاطعة تيار المستقبل.