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لبنان
بري لولاية سابعة و"التيار"": الميثاقية لرئيس المجلس مقابل نيابة الرئيس
Lebanon 24
11-05-2022
|
22:51
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كتب طوني كرم في" نداء الوطن": إذا كان الغموض يحيط بمصير الرئاستين الثالثة والأولى وهويتيهما، حتى تبيان مآل التكتلات النيابية الفاعلة في المجلس المقبل، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب يوجب اجتماع المجلس في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته، لانتخاب هيئة مكتب المجلس المؤلفة من رئيس ونائبٍ له وأميني سر وثلاثة مفوضين في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه. لتجد بذلك القوى السياسيّة نفسها أمام مرشح أوحد للطائفة الشيعيّة مع استئثار «حزب الله وحركة أمل» بالمقاعد الـ 27 العائدة للطائفة الشيعية، علماً أن أي خرقٍ للوائح «الثنائي الشيعي» يبقى قائماً ظاهرياً من دون أن يلقى الرابح تأييد القوى المعارضة لتشكيل رأس حربة في مواجهة إنتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة.
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ومع إعتكاف تيار «المستقبل» عن المشاركة في الإنتخابات، وعدم اتضاح خيار الشارع السنيّ، برزت إلى العلن معارضة العديد من المرشحين لإعادة إنتخاب بري لصالح الورقة البيضاء، مع إعلان النائب جورج عدوان عن «القوات اللبنانية» والنائب نديم الجميل عن «الكتائب» إلى جانب العديد من القوى التصويت بورقة بيضاء، في مقابل تأييد نواب اللقاء الديمقراطي إلى جانب حلفاء «حزب الله» لبري الذي يتطلب إنتخابه الحصول على الأكثرية المطلقة في الدورتين الأولى والثانية أي 65 نائباً، قبل أن تفضي الدورة الثالثة الى الإكتفاء في الأكثرية النسبية.ومنعاً لتسجيل سابقة سقوط خيار المرشح للرئاسة الثانية أمام الورقة البيضاء في الدورتين الأولى والثانية، علم أن التيار الوطني الحر ونزولاً عند رغبة «حزب الله» وخلافاً للمواقف التي يطلقها في حملاته الإنتخابية، سيعيد تكرار سيناريو الدورة السابقة لجهة ترك الخيار لأعضائه بالتصويت بما يراه كل منهم مناسباً بما يضمن تأمين الميثاقية مقابل الحصول على تأييد الثنائي الشيعي لمرشح التيار لنيابة رئيس المجلس بعد خروج النائب إيلي الفرزلي من تكتل «التيار» الذي سبق أن رشحه في الدورة السابقة في وجه مرشح «القوات» أنيس نصار، وقد نال الفرزلي 80 صوتاً مقابل 32 صوتاً لنصار و4 أصوات للنائب نقولا نحاس من دون أن يترشح اضافة الى ورقتين ملغاتين إلى جانب ثماني أوراق بيضاء.
وتشكل هذه المعادلة أول إنتكاسة للقوى «التغييرية» التي ستجد نفسها مقيدة باحترام نتائج الإنتخابات.
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