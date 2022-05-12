الرئيس الحريري يستذكر البطريرك صفير.. هذا ما قاله

غرّد الرئيس سعد الحريري عبر تويتر: في ذكرى رحيله نستذكر اليوم البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ، بطريرك السيادة والمصالحة والدفاع عن العيش الواحد بين اللبنانيين تحت سقف الدستور ، والتمسك بهوية لبنان الاقتصادية والعربية. رحم الله البطريرك صفير وحمى لبنان.

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