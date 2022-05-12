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لبنان

اخلاء سبيل رجا سلامة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-05-2022 | 04:55
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تم اخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليار ليرة نقداً إضافة الى الحجز على 40 عقاراً ومنع سفر وذلك بعد تجاوز مدة توقيفه الشهرين.
 
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