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لبنان

بطريركية الروم الكاثوليك استنكرت اغتيال ابو عاقلة

Lebanon 24
12-05-2022 | 07:23
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استنكر المكتب الاعلامي في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك في بيان ،اغتيال الصحافية شيرين عاقلة.

وقال: "تلقّينا ببالغ الأسى والحزن خبر استشهاد الابنة الروحيّة للطائفة شيرين عاقلة أثناء تأديتها لواجبها المهني بتغطية أحداث اجتياح جيش الكيان الإسرائيلي لمخيم جنين. إنّها خسارة لا تعوّض وهي تعدٍّ خطير على مبادئ القانون الدوليّ وعلى حرية الصحافة والإعلام وعلى كلّ المبادئ الأخلاقيّة".
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اضاف :" ندين بأشدّ العبارات عمليّة القتل هذه ونطالب بملاحقة قتلتها والاقتصاص منهم أمام المحاكم الدوليّة. إنّ دماء  البطلة شيرين لم ولن تذهب هدرًا إذ إنّها أيقظت العالم الغافل عن الظلم الذي يتعرّض له الشعب الفلسطينيّ وشكّلت إدانة للمحتلّ المغتصب للأرض". 

وختم: "تتقدّم بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك من ذويها وأفراد عائلتها وكلّ أبناء الشعب الفلسطينيّ ومناصري القضيّة الفلسطينيّة ومن زملائها الصحفيّين الشرفاء المدافعين عن الحقّ بأحر التعازي سائلين الله تعالى أن يرحمها ويسكنها في الفرح الأبويّ في جوار الصدّيقين والأبرار وأن يجعل ذكرها مؤبّدا المسيح قام، حقًّا قام". 
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