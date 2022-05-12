المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية تنتهي... ونسبة الاقتراع وصلت إلى 84%

انتهت المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية بعد إقفال صناديق اقتراع الموظّفين المنتدبين لإدارة العملية الانتخابية في 15 أيار بنسبة وصلت إلى 84%.

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وبجوّ من الديمقراطية والشفافية انتخب الموظفون المشاركون في أعمال الانتخابات النيابية في مختلف الاراضي اللبنانية.



والصناديق الاقتراعية الخاصة بالموظفين التي تم فتحها منذ ساعات الصباح الاولى، شهدت تفاوتا على الاقبال بحسب المناطق والدوائر الانتخابية، كما شهدت مختلف أقلام الاقتراع زحمة مقترعين في ظل مواكبة امنية من قبل القوى الامنية المختصة التي رافقت عملية الاقتراع منذ انطلاقتها.





وجاءت أرقام ونسب الاقتراع على الشكل الآتي:





بيروت: 632 مقترعاً من أصل 779 ناخبًا أي بنسبة 81%

جبيل: 241 مقترعاً من أصل 264 ناخبًا أي بنسبة 91%

جونية: 123 مقترعًا من أصل 132 ناخبًا أي بنسبة 93%

الجديدة: 147 مقترعًا من أصل 166 ناخبًا أي بنسبة 89%

بعبدا: 269 مقترعًا من أصل 330 ناخبًا أي بنسبة 82%

بيت الدين: 1022 مقترعًا من أصل 1207 ناخبين أي بنسبة 85%

عاليه: 270 مقترعًا من أصل 323 ناخبًا أي بنسبة 84%

طرابلس: 614 مقترعًا من أصل 771 ناخبًا أي بنسبة 80%

البترون: 256 مقترعًا من أصل 266 ناخبًا أي بنسبة 96%

الكورة: 168 مقترعًا من أصل 181 ناخبًا أي بنسبة 93%

بشري: 58 مقترعًا من أصل 61 ناخبًا أي بنسبة 95%

زغرتا: 217 مقترعًا من أصل 227 ناخبًا أي بنسبة 96%

حلبا: 1524 مقترعًا من أصل 1888 ناخبًا أي بنسبة 81%

الضنية: 833 مقترعًا من أصل 900 ناخبًا أي بنسبة 93%

جزين: 190 مقترعًا من أصل 230 ناخبًا أي بنسبة 83%

صيدا وقرى صيدا: 582 مقترعًا من أصل 721 ناخبًا أي بنسبة 81%

صور: 766 مقترعًا من أصل 880 ناخبًا أي بنسبة 87%

النبطية: 918 مقترعًا من أصل 1071 ناخبًا أي بنسبة 86%

بنت جبيل: 487 مقترعًا من أصل 655 ناخبًا أي بنسبة 74%

حاصبيا: 181 مقترعًا من أصل 266 ناخبًا أي بنسبة 68%

مرجعيون: 402 مقترعًا من أصل 511 ناخبًا أي بنسبة 79%

زحلة: 466 مقترعًا من أصل 536 ناخبًا أي بنسبة 87%

جب جنين: 287 مقترعًا من أصل 329 ناخبًا أي بنسبة 87%

راشيا: 166 مقترعًا من أصل 185 ناخبًا أي بنسبة 90%

الهرمل: 301 مقترعًا من أصل 349 ناخبًا أي بنسبة 86%

بعلبك: 1410 مقترعًا من أصل 1722 ناخبًا أي بنسبة 82%

المجموع: 12530 مقترعًا من أصل 14950 ناخبًا أي بنسبة 84%

خروقات:



ومنذ انطلاق العملية الاقتراعية، تم تسجيل مجموعة خروقات واشكالات، نورد في التالي أبرزها:



فوفقا لـ "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" سجلت عدة خروقات ومخالفات في العملية الانتخابية في سرايا حلبا - عكار اهمها:

- عدم وجود عازل في احد غرف الاقتراع.

- عدم احصاء عدد المنتخبين في الغرفة ٣.



- حضور مرشح الى داخل القلم حيث طلب من المنتخبين الاقتراع ضد المرشحين الموجودين بالسلطة حالياً ما يعتبر خرق للصمت الانتخابي.



اما في سرايا طرابلس لم يسجل اي خروقات او مخالفات من قبل الجمعية.



كما نشرت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، مقطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع اشكال في القلم الاقتراعي الذي يحمل الرقم 5 في سرايا هرمل بين مجموعة من المقترعين والقوى الامنية.

وكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر:نسبة ٨٤٪ هي دليل على رغبة المواطنين بممارسة حقهم وواجبهم بالاقتراع.شكراً للموظفين جميعاً على هذه النتيجة . اتمنى لكم التوفيق في مهمتكم يوم الأحد الذي آمل ان تسجل فيه اعلى نسبة اقتراع للبنانيين المقيمين. لبنان ينتظركم، معاً سننجح‫#انتخابات_2022وانطلقت المرحلة الثانية صباح اليوم التي اتت على وقع الصمت الانتخابي المعتاد إذ أدلى بصوتهم مختلف الموظفين الموكلة اليهم مهام تنظيم الانتخابات العامة التي ستجري يوم الأحد المقبل في الخامس عشر من شهر أيار الحالي.