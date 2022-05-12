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لبنان

الأسمر: لنشر المرسوم 9129 في الجريدة الرسمية بأسرع وقت

Lebanon 24
12-05-2022 | 09:34
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شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر في بيان، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "السرعة القصوى في توقيع المرسوم رقم 9129 حول غلاء المعيشة في القطاع الخاص"، مؤكدا على "نشره بالجريدة الرسمية في أقرب فرصة ممكنة ليصار الى البدء بتطبيقه الفوري على العمال والأجراء والموظفين والمتعاقدين الخاضعين لقانون العمل، ولما له من انعكاسات إيجابية ولو بالحد الأدنى على معيشة هؤلاء العمال وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حيث أنه يوفر حوالي ألف ومئة مليار ليرة مداخيل إضافية عن الاشتراكات التي يصرح بها عن هذه المبالغ للصندوق مما يؤدي الى رفع قيمة بدلات الاستشفاء والأدوية التي يوفرها الصندوق للمضمون".
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كما شكر الأسمر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال الدكتور يوسف خليل ووزير العمل الدكتور مصطفى بيرم على جهودهم في هذا الإطار، مطالبا "رئيس الحكومة ووزير العمل بالدعوة لانعقاد لجنة المؤشر لدراسة واقع الأجور وزيادة الحد الأدنى والاتفاق على مبالغ مقطوعة وعلى بدل نقل ومنح مدرسية وتعويضات عائلية جديدة بالقطاعين العام والخاص وزيادة بدل النقل للعسكريين بعد الارتفاع الكارثي في أسعار المحروقات والتي انعكست سلبا على مجمل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وللعمال والعسكريين والفقراء وذوي الدخل المحدود".
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