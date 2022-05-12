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لبنان

تزامنا مع الانتخابات... المكاوي خصص غرفة لوسائل الاعلام في سرايا بعبدا

Lebanon 24
12-05-2022 | 10:45
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خصص محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، وفي إطار التدابير المتخذة لمواكبة العملية الانتخابية المقررة في 15 الجاري، غرفة خاصة كاملة التجهيز بالتيار الكهربائي والانترنت لوسائل الإعلام المرئي والمسموع المحلية والدولية في سرايا بعبدا على مقربة من غرفة عمليات المحافظة، بهدف تسهيل وصولهم إلى المعلومات طيلة اليوم الانتخابي، وخلال عمليات الفرز وإعلان النتائج من قبل لجان القيد المختصة.
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