مفاوضات اللحظة الأخيرة بين "فريقين مُختلفين"

على رغم نفي "القوّات اللبنانية" رسمياً تحالفها مع الجماعة الاسلامية في الانتخابات النيابية، تؤكد مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات جدية تحصل بين "الفريقين المُختلفين" من أجل تبادل الاصوات في أكثر من دائرة انتخابية، خصوصاً في دوائر صيدا-جزين، والبقاع الغربي، وبعلبك - الهرمل".

Advertisement