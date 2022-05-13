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لبنان

مفاوضات اللحظة الأخيرة بين "فريقين مُختلفين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2022 | 01:30
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على رغم نفي "القوّات اللبنانية" رسمياً تحالفها مع الجماعة الاسلامية في الانتخابات النيابية، تؤكد مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات جدية تحصل بين "الفريقين المُختلفين" من أجل تبادل الاصوات في أكثر من دائرة انتخابية، خصوصاً في دوائر صيدا-جزين، والبقاع الغربي، وبعلبك - الهرمل".
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وإذ تشير المصادر الى أن "هذا المسعى تعرض لانتكاسات خلال الساعات الماضية"، تؤكد في المقابل أن "الاتصالات بين الجانبين استؤنفت مجدداً للوصول الى اتفاق خلال الساعات المقبلة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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