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لبنان

لجميع المواطنين.. إليكم ما ستشهده الطرقات هذه الليلة

Lebanon 24
13-05-2022 | 05:05
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أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي إن الوزارة وكافة القوى الأمنية مستنفرة تماماً لمواكبة يوم الانتخابات النيابية، الأحد.
وعقب اجتماع مجلس الأمن الأمن الداخلي المركزي، أشار المولوي إلى أنّ "القوى الأمنية على جهوزية تامة في مختلف المناطق اللبنانية"، لافتاً إلى أن مراكز الاقتراع ستشهد حماية وتنظيماً. 
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وشدّد المولوي على أن "وجود القوى الامنية والعسكرية يوم الأحد هو لتطمين المواطنين"، معلناً أن "الدوريات المكثفة في الطرقات ستبدأ من الليلة". 
وختم: "انا مندوب المواطنين في العملية الانتخابية وجاهزون لتلقي جميع الشكاوى ضمن غرفة عمليات وحلها سريعاً. نتمنى أن يكون يوم الأحد يوم عرس وطني وان تتم الانتخابات على خير". 
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