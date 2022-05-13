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لبنان

في عكار... اندلاع حريق في احدى السيارات (صورة)

Lebanon 24
13-05-2022 | 08:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق في سيارة من نوع "مرسيديس" في بلدة مشمش في عكار، بسبب عطل كهربائي.
 
 
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