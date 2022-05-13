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لبنان

الحلبي ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي

Lebanon 24
13-05-2022 | 09:10
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 ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور عدد من المستشارين، وناقش جدول الأعمال.
 
وأقر المجلس الصيغة النهائية لمشروع مرسوم تنظيم الترخيص لبرنامج الماجستير (ماستر).
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وفي موضوع الترخيص لجامعات جديدة، رفض مجلس التعليم العالي الترخيص لأي مؤسسة تعليم عال جديدة في ضوء الحالة الراهنة لهذا التعليم.

وفي شأن متصل، أوصى المجلس بأن لا تتم إحالة أي طلب على اللجنة الفنية الأكاديمية يتعلق باستحداث اختصاص أو شهادة في اختصاص مرخص به، إلا بتضمين الطلب دراسة علمية موثقة للجدوى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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