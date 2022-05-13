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لبنان

تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حداداً على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

Lebanon 24
13-05-2022 | 09:27
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أعلنت رئاسة الجمهورية أنّه تمّ تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حداداً على المغفور له رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد اعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام.
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