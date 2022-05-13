تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حداداً على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أعلنت رئاسة الجمهورية أنّه تمّ تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حداداً على المغفور له رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد اعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام.

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