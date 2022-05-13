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لبنان

ميقاتي: لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير.. وهذه هي الفرصة المناسبة

Lebanon 24
13-05-2022 | 11:45
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النيابية عصر اليوم في السراي الحكومي. رأس الوفد رئيس البعثة مارتن لاسن سكيلف، وضم كبير المراقبين جيورجي هوليفني وعددا من النواب في البرلمان الأوروبي وإداريين.
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وفي خلال الاجتماع قال الرئيس ميقاتي: "إن الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية، ويبقى أن يُقبل اللبنانيون على الإقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإختيار مَن يريدونه من المرشحين".
وقال: "لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير، وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية".
وأضاف: "أما الحديث الذي يتم عن تجاوزات في الانتخابات فهو حديث يُتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع". وقال: "إننا نعوّل في هذا الاطار على تعاون بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في التعاون مع السلطات المختصة لانجاز العملية الإنتخابية بنزاهة".

وزير الاتصالات
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني القرم في حضور مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس ومدير عام الإستثمار والصيانة باسل أيوبي، وجرى البحث في شؤون تتعلق بوزارة الإتصالات.
 
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