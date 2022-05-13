إلى جميع الناخبين.. إليكم هذا الخبر الجديد من "الداخلية"

أوضحت وزارة الداخلية والبلديات في بيان أن خلافا "لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن عدم ارتداء الكمامة قد يحرم الناخب او المندوب من دخول مركز قلم الاقتراع، يهم وزارة الداخلية والبلديات، التأكيد أن ارتداء الكمامة أو عدمه هو خيار شخصي، مع الإشارة الى انها تحض الجميع على ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".

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