Advertisement

لبنان

انتهاء عملية تسليم الصناديق في زغرتا

Lebanon 24
14-05-2022 | 02:17
A-
A+
Doc-P-952040-637881167310477240.jpg
Doc-P-952040-637881167310477240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انتهت في قائمقامية زغرتا عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا. 
Advertisement
 
وكانت عملية التسليم انطلقت منذ السابعة صباحا، حيث تسلم رؤساء الاقلام والكتبة 149 صندوقة اقتراع ستتوزع على 53 مركز اقتراع، واتسمت هذه العملية  بالهدوء والتنظيم الدقيقين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
09:23 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website