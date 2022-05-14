انتهاء عملية تسليم الصناديق في زغرتا

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انتهت في قائمقامية زغرتا عملية تسليم صناديق الاقتراع الى رؤساء الاقلام والكتبة المكلفين إدارة العملية الانتخابية، وسط تدابير لوجستية وادارية وامنية منظمة، أشرفت عليها القائمقام إيمان الرافعي مع فريق عمل اداري من موظفي القائمقامية في سرايا زغرتا.وكانت عملية التسليم انطلقت منذ السابعة صباحا، حيث تسلم رؤساء الاقلام والكتبة 149 صندوقة اقتراع ستتوزع على 53 مركز اقتراع، واتسمت هذه العملية بالهدوء والتنظيم الدقيقين.