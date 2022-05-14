توزيع 99 صندوقا في قضاء الهرمل

بدأت عند السادسة والنصف من صباح اليوم عملية توزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام، باشراف قائمقام الهرمل الاستاذ طلال قطايا، وسيتم توزيع 99 صندوقا عدد الاقلام الموجودة في قضاء الهرمل.

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