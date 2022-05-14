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لبنان

توزيع 128 صندوق اقتراع في اميون

Lebanon 24
14-05-2022 | 03:15
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 انتهت التحضيرات في سرايا أميون الحكومي لإجراء الانتخابات النيابية، حيث أشرفت قائمقام الكورة كاترين الكفوري وفريق عمل موظفي القائمقامية منذ الخامسة صباحا وبدعم من الأجهزة الامنية على توزيع صناديق الاقتراع ال 128 على رؤساء الأقلام ضمن 48 مركزا في قضاء الكورة.
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