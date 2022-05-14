Advertisement

لبنان

عشية الإنتخابات النيابية... رسالة من عون إلى اللبنانيين!

Lebanon 24
14-05-2022 | 04:42
A-
A+
Doc-P-952081-637881254394059769.jpg
Doc-P-952081-637881254394059769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون في الثامنة مساء اليوم السبت، رسالة الى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية، يتناول فيها اهمية الاستحقاق الانتخابي وضرورة مشاركة اللبنانيين فيه نظرا للدور المناط بالسلطة التشريعية في الاستحقاقات المقبلة.
Advertisement

وستذاع الرسالة عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2022-05-14
12:07 | 2022-05-14
11:50 | 2022-05-14
11:49 | 2022-05-14
11:13 | 2022-05-14
10:16 | 2022-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website