عشية الإنتخابات النيابية... رسالة من عون إلى اللبنانيين!

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يوجه رئيس الجمهورية ميشال عون في الثامنة مساء اليوم السبت، رسالة الى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية، يتناول فيها اهمية الاستحقاق الانتخابي وضرورة مشاركة اللبنانيين فيه نظرا للدور المناط بالسلطة التشريعية في الاستحقاقات المقبلة.وستذاع الرسالة عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.