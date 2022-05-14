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لبنان

عون الى حارة حريك للاقتراع: "الثورة وراء العازل"... ميقاتي الى طرابلس: "التغيير بالأطر الدستورية"

Lebanon 24
14-05-2022 | 23:05
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يتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباحا الى طرابلس للادلاء بصوته في الانتخابات النيابية ، وهو كان دعا اللبنانيين الى الإقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإختيار مَن يريدونه من المرشحين". وقال: لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير، وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية". ومن المقرر ان يقترع رئيس الجمهورية ميشال عون وعقيلته صباح اليوم في حارة حريك. وكان رئيس الجمهورية دعا اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية، الى "الثورة وراء العازل، على المال الانتخابي"، وقال في رسالة متلفزة: كونوا احرارا، خلف العازل لدقائق، فتربحوا وطنكم وتعيشوا فيه أحرارا، وبكرامتكم طوال حياتكم". أضاف: "ثورة صندوق الاقتراع هي أنظف ثورة وأصدقها، ثوروا على كل من يعتبركم مجرد سلعة! ثوروا على الابتزاز السياسي! ثوروا على الانحطاط الاخلاقي وفقدان القيم! ثوروا على الارتهان للخارج! ثوروا على من سرق اموالكم وودائعكم! ثوروا على من عرقل، ولما يزل، كل خطوة بمقدورها أن تحمي ما تبقى من حقوقكم أو تفضح السارقين! ثوروا على من يحرض ويبتغي الفتنة وربما حربا أهلية". وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي " إن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات، وهناك 80 ألف عنصر أمن لحماية الانتخابات غدا، لافتاً الى أن نتائج الانتخابات ستعلن في أقرب وقت ممكن". وشدد على"ان الاقتراع هو واجب وحق والمقاطعة لا تفيد لبنان ولا تفيد اي طرف ولا اي جهة". وقال: "من أجل لبنان أدعو الجميع لعدم مقاطعة الانتخابات"
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