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لبنان

اشكالات تعكر صفو الانتخابات.. والنسب الى ارتفاع ملحوظ

Lebanon 24
15-05-2022 | 04:40
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انطلقت عند السابعة صباحا الانتخابات النيابية في المحافظات الخمس في 15 دائرة انتخابية في جو هادئ وسط اجراءات امنية بدأها عناصر الجيش وقوى الامن منذ ساعات الليل الاولى، وقد بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة التاسعة صباحاً، 1.67 بالمئة، وفق وزارة الداخلية والبلديات.
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الرئيس عون: الاقتراع واجب
واشار رئيس الجمهورية ميشال عون بعد الإدلاء بصوته، الى ان الإقتراع واجب على كلّ مواطن ولا يمكن البقاء على الحياد في قضية كبيرة تتمثل باختيار نظام الحكم.

وتابع:" نتمنى على الجميع الانتخاب".

الرئيس ميقاتي: عملية الاقتراع تجري بشكل جيد
 
وادلى رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي بصوته عند الساعة الثامنة صباحا في ثانوية حسن الحجة (الملعب) في طرابلس ترافقه عقيلته السيدة مي ونجله مالك ميقاتي.
وقال الرئيس ميقاتي بعد الادلاء بصوته "ان الدولة بكل اجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي وباذن الله تسير الامور على ما يرام".
واكد" ان نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، مؤكدا على اهمية توفير الكهرباء في اقلام الاقتراع خلال الليل".
ودعا ميقاتي" اللبنانيين الى اختيار الافضل ومن يرونه مناسبا"، مؤكدا" ان الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة الف عنصر"، مثنيا "على كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والامنيين"، راجيا "ان تحمل الايام المقبلة الخير للبنان".
المولوي: صوتوا بكثافة
وزير الداخلية بسام المولوي أكد بعد الادلاء بصوته ان الطريقة الوحيدة لبناء لبنان الغد هي عبر الإقتراع الكثيف، داعياً اللبنانيّين وأهلي في طرابلس للاقتراع بكثافة واختيار الأفضل فالمقاطعة لا تُفيد بشيء وأعد المواطنين بنتائج شفافة
 

 
 
وسجلت العديد من المشاكل التقنية واللوجستية في عدد من مراكز الاقتراع.
ففي حين لم يحضر حتى الساعة رئيس قلم بلدة الغابات الجبيلية، ما أخر بدء العملية الانتخابية لأكثر من ساعة.
وفي جبيل أيضاً، توقفت العملية الانتخابية في أحد أقلام الاقتراع بعد وصول أوراق الاقتراع الخاصة بجبيل بدل أن تكون تلك الخاصة بكسروان.
أما في بعلبك وطرابلس، فقد أدى انقطاع الكهرباء الى تأخير عملية الاقتراع.
وأوردت "لادي" عبر حسابها على "تويتر" سلسلة أخطاء نذكر منها: عنصر أمني يتدخل في عملية الاقتراع في مزرعة سجد في الهرمل، طرد مندوبو إحدى اللوائح مندوبي أحد الأحزاب خارج مركز الاقتراع في الكنيسة في البقاع على إثر خلاف. سحب مراقبين "لادي" من الرمادية ومزرعة التوت بعد تعرضهم للتهديد من مندوبين تابعين لعناصر حزبية وناشدت لادي وزارة الداخلية التدخل لتسهيل عمل المراقبين والمراقبات وضمان سلامتهم وسلامة الجميع. فوضى كبيرة في بعض أقلام الاقتراع في المتن وتسليم أوراق اقتراع من دون إزالة الرقم التسلسلي.
كما سجلت لادي عبر "تويتر" "خرقا متواصلا للصمت الانتخابي من مرشحين وسياسيين من بينهم "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
 
اشكالات بالجملة
وأفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال بين أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة، والقوات من جهة أخرى، ما ادى الى سقوط جريحين ف.ف و ر.ع، والى تكسير خيمة القوات في بلدة كفرحونة -قضاء جزين.
 
ووقع إشكال أمام مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة - المعلقة بين مجموعتين حزبيتين، ما ادى الى وقوع عدد من الجرحى، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

 
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