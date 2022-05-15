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لبنان

مع انطلاق العملية الانتخابية.. هذا ما سجل في بعض المراكز

Lebanon 24
15-05-2022 | 00:38
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مع انطلاق العملية الانتخابية، سجلت العديد من المشاكل التقنية واللوجستية في عدد من مراكز الاقتراع.
ففي حين لم يحضر حتى الساعة رئيس قلم بلدة الغابات الجبيلية، ما أخر بدء العملية الانتخابية لأكثر من ساعة.
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وفي جبيل أيضاً، توقفت العملية الانتخابية في أحد أقلام الاقتراع بعد وصول أوراق الاقتراع الخاصة بجبيل بدل أن تكون تلك الخاصة بكسروان.
أما في بعلبك وطرابلس، فقد أدى انقطاع الكهرباء الى تأخير عملية الاقتراع.
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