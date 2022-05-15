Advertisement

لبنان

تعرّض مرشح لوعكة صحية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-05-2022 | 00:54
A-
A+
Doc-P-952325-637881984808042638.jpg
Doc-P-952325-637881984808042638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
.تعرض المرشح عن المقعد السني في طرابلس علي نور لوعكة صحية أدخل على اثرها المستشفى
  
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار كثيف في طرابلس
lebanon 24
15/05/2022 23:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في طرابلس.. ما القصّة؟
lebanon 24
15/05/2022 23:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال صناديق الاقتراع في مركز وادي النحلة في طرابلس ونسبة الاقتراع بلغت 67 %
lebanon 24
15/05/2022 23:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء عملية فرز الاصوات في عدة مدارس في طرابلس بعد التأكد من عدد اصوات المقترعين ولوائح الشطب
lebanon 24
15/05/2022 23:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

علي نور

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2022-05-15
16:30 | 2022-05-15
16:23 | 2022-05-15
16:08 | 2022-05-15
15:52 | 2022-05-15
15:37 | 2022-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website