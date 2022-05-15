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لبنان

إنهاء إشكال في قلم ليسه عبدالقادر وعودة الوضع إلى طبيعته

Lebanon 24
15-05-2022 | 03:19
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انتهى إشكال وقع صباح اليوم في قلم اقتراع ليسه عبدالقادر في بيروت الثانية، بعد أن عالجه المعنيون. وعاد الوضع الى طبيعته.
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ليسه عبدالقادر

بيروت الثانية

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