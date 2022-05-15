بعد المنخفض الجوي المحدود.. اليكم طقس الايام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بسبب المنخفض الجوي المحدود الفعالية المتمركز فوق تركيا.ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18 و 27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية تكون في بدايتها موحلة، ورياح ناشطة تشتد شمالا ورطوبة مرتفعة تؤدي الى تكون الضباب الكثيف على المرتفعات وسوء الرؤية.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الداخلية، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، ودون تعديل في المناطق الساحلية، مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والجبلية، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 45 كلم/س.- الانقشاع:سيئ بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 80 %.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:23 درجة.- الضغط الجوي:761 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,38- ساعة غروب الشمس: 19,32