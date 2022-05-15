نائب رئيس المجلس الشيعي بعد انتخابه: غدا يوم آخر

شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بعد أن أدلى بصوته في بلدته لبايا، على ان "هذا الاستحقاق الوطني الكبير يشكل محطة فاصلة".

ورأى أن "غدا يوم آخر نلتقي فيه جميعا من كل الاتجاهات على تأليف الحكومة بسرعة لإخراج لبنان من واقعه".

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